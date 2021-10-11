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بث مباشر.. منتخب مصر وليبيا «الموعد والتشكيل والقناة الناقلة»

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مرموش
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الإثنين، 11-10-2021 10:28 ص

تتجه أنظار عشاق الكرة في مصر اليوم إلى ملعب بنغازي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد المنتخب الليبي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.
واستقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ليبيا.
ومن المتوقع أن يخوض كيروش المباراة بتشكيل مكون من :-
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق
خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية وطارق حامد .

خط الهجوم : عمر مرموش  و محمد صلاح ومصطفي محمد.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا والقنوات الناقلة
وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسعي منتخب مصر بقيادة مدربة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل بشكل كبير الي نهائيات بطولة كأس العالم 2022 .
وكان منتخب مصر حقق الفوز علي ليبيا بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد سجلة عمر مرموش .
 

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