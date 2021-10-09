عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

السبت، 09-10-2021
10:21 ص
كشف وائل رياض
المدرب المساعد لـ منتخب مصر
الأوليمبي عن
خطاب تم إرساله من قبل أحد الأندية الألمانية يفيد رفض مشاركة عمر مرموش
فى أولمبياد
طوكيو 2020.
ونشر وائل رياض
صورة خطابا من أحد الأندية الألمانية ودون
أعلاه قائلا: طبعا في ناس بتقول ليه مأخدناش عمر مرموش
معانا في الأوليمبياد ، ده خطاب
رسمي من النادي برفض مشاركة مرموش رسمياً في الأوليمبياد ، شأنه شأن محمد صلاح
ومصطفي
محمد.
كان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر
الأول، رفض التعليق
علي التألق اللافت للاعب عمر مرموش
، خلال مباراة اليوم أمام ليبيا .
وقال كيروش لا أود الحديث عن لاعب بعينه ، جميع اللاعبين
قدموا مباراة كبيرة اليوم ونجحوا في تحقيق فوز مستحق .
ووصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر
، مباراة ليبيا المقبلة،:
“ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين”.
وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيد ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج
ملعبنا وقادرون علي ذلك .