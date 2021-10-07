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موعد وتشكيل مباراة منتخب مصر أمام ليبيا

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الخميس، 07-10-2021 12:59 م

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراة مرتقبة أمام نظيره منتخب ليبيا على ملعب استاد برج العرب فى تصفيات كأس العالم بقطر 2022، فى تمام الساعة التاسعة مساء غد الجمعة.
وتترقب الجماهير المصرية تحقيق منتخب مصر حلم معاودة التأهل إلى نهائيات المونديال للمرة الثانية على التوالي.
ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش بتشكيل منتخب الفراعنة الكبار على النحو الآتي:
فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف وأحمد فتحي.

فى خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي.

يقود خط الهجوم: الثلاثى محمد صلاح و مصطفى محمد ورمضان صبحي.

 

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