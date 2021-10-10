استبعاد نجم المنتخب.. قرار مفاجئ من «كيروش» قبل لقاء ليبيا

الأحد، 10-10-2021
04:20 م
قرر البرتغالى كارلوس كيروش
المدير الفنى لمنتخب مصر
الأول، أن يخوض الفراعنة
تدريباتهم في بني غازي وسط سرية تامة استعدادا لمواجهة ليبيا
المقرر إقامتها غدا الإثنين
فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .
ويسعى كيروش
إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الغد والتى تعد حاسمة فى مشوار
التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
واستقر كيروش
على إجراء تعديل جديد فى تشكيل منتخب مصر
خلال مواجهة الغد أمام
ليبيا
، وينوى المدير الفنى الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب وهم محمد الننى وطارق
حامد وعمرو السولية مع جلوس عبدالله السعيد
على مقاعد البدلاء فى ظل رغبته فى تأمين
منتصف الملعب مع الاعتماد على سرعات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الخط الهجومى.
وظهر عبدالله السعيد
بمستوى فنى غير جيد خلال المواجهة الأولى أمام ليبيا
وهو
ما أدى إلى وجود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى بوضعه على مقاعد البدلاء والدفع بطارق
حامد بدلا منه.