الأحد 10 أكتوبر 2021
توقيت مصر 19:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

استبعاد نجم المنتخب.. قرار مفاجئ من «كيروش» قبل لقاء ليبيا

وزارة الصحة تعلن موعد ذروة الموجة الرابعة وتكشف أعراضها

وفاة الشيخ صالح الشمراني يتصدر الترند في السعودية

فوائد لا تتخيلها من أكل البنجر «الشمندر»

ظاهرة غريبة على شواطئ جازان السعودية وحرس الحدود يخلي الشواطئ

بعد تعافيها.. حورية فرغلي تفاجيء الجميع بالحجاب

«جنش» يبكي مهاجمًا الزمالك: ضيعت عمري في النادي ودي أخرتها؟

أحمد ناجي يهاجم عصام الحضري: مينفعش يعمل كده

بيج رامي يفوز بمستر أولمبياد للعام الثاني على التوالي

وفاة قائد الفرقة التي اعتقلت صدام حسين بمرض خطير

ADS
 

استبعاد نجم المنتخب.. قرار مفاجئ من «كيروش» قبل لقاء ليبيا

19_2021-637685108232530094-253
كيروش
Native
الأحد، 10-10-2021 04:20 م

قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن يخوض الفراعنة تدريباتهم في بني غازي وسط سرية تامة استعدادا لمواجهة ليبيا المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم .
ويسعى كيروش إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الغد والتى تعد حاسمة فى مشوار التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
واستقر كيروش على إجراء تعديل جديد فى تشكيل منتخب مصر خلال مواجهة الغد أمام ليبيا، وينوى المدير الفنى الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب وهم محمد الننى وطارق حامد وعمرو السولية مع جلوس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء فى ظل رغبته فى تأمين منتصف الملعب مع الاعتماد على سرعات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الخط الهجومى.
وظهر عبدالله السعيد بمستوى فنى غير جيد خلال المواجهة الأولى أمام ليبيا وهو ما أدى إلى وجود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى بوضعه على مقاعد البدلاء والدفع بطارق حامد بدلا منه.
 

إقرأ ايضا

f09be8a383

«جنش» يبكي مهاجمًا الزمالك: ضيعت عمري في النادي ودي أخرتها؟

2019-637126219857831294-783

أحمد ناجي يهاجم عصام الحضري: مينفعش يعمل كده

122-195448-as-barcelona-liverpool-messi-salah_700x400

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

أخبار متعلقة

download

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

download

مصر تفوز على ليبيا بهدف عمر مرموش وتتصدر المجموعة (فيديو)

1-1464209

كيروش يفجر مفاجأة: إبراهيم عادل أفضل موهبة في مصر

612fb106423604782e105f68

موعد وتشكيل مباراة منتخب مصر أمام ليبيا

1242595_0

تعليق ناري من شوبير على استبعاد نجمي الأهلي من قائمة المنتخب

1-1464209

«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح