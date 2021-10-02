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تعليق ناري من شوبير على استبعاد نجمي الأهلي من قائمة المنتخب

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شوبير
Native
السبت، 02-10-2021 11:02 ص

دخل الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة السابق، على خط الجدل المثار حول قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر، باستبعاد نجمي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، من قائمة المنتخب لمواجهة ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم.
وكتب شوبير عبر حسابه علي "فيس بوك": "كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الوديه الوحيده محمد شريف وايضا استبعاد واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي أفشه يبقي حقنا نتساءل وبشده ماهي الاسباب".
 واستبعد  الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من القائمة  انضمام أحمد فتحي إلي القائمة.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.


 

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