مصر تفوز على ليبيا بهدف عمر مرموش وتتصدر المجموعة (فيديو)

الجمعة، 08-10-2021
06:04 م
خطف منتخب مصر
أغلى 3 نقاط في مشواره بتصفيات كأس العالم
2022، بفضل قذيفة عمر مرموش في شباك ليبيا
، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من
منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وفاز المنتخب الوطني على نظيره الليبي بهدف نظيف، أحرزه عمر
مرموش في بدايات الشوط الثاني، ليخطف قمة المجموعة السادسة لصالح الفراعنة.
وفشل مصطفى محمد وعبدالله السعيد في استغلال عرضية مثالية
من محمد صلاح، ولم يحسن الثنائي استغلالها لتضيع فرصة التقدم للمنتخب.
ومن هجمة مرتدة كاد أن يخطف المنتخب الليبي هدفه الأول، ولكن
نجح محمد الشناوي في إبعاد كرة مهاجم ليبيا
لتصطدم بالقائم وتضيع أول فرصة ليبية.
وظل الحال كما هو عليه هجوم مصر
ي ودفاع ليبي، لينتهي الشوط
الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
ومع بداية الشوط الثاني لم ينتظر المنتخب المصر
ي طويلا، حتى
جاء الهدف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء وبعد مرور 4 دقائق فقط.
وتلقى عمر مرموش كرة على حدود منطقة الجزاء راوغ بها وسددها
قوية في شباك ننوش حارس ليبيا
.
بهذا الفوز خطف منتخب مصر
صدارة ترتيب المجموعة السابعة،
بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما توقف رصيد ليبيا
عند 6 نقاط ليهبط إلى المركز الثاني.
وفي المركز الثالث يتواجد منتخب أنغولا الذي وضع أول 3 نقاط
في جعبته مساء اليوم، بعد الفوز على الغابون صاحب المركز الرابع بنقطة وحيدة.
ويخوض المنتخب مواجهة الجولة الرابعة أمام نظيره الليبي بالمجموعة
السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
2022، في ليبيا
يوم 11 أكتوبر الجاري.