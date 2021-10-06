بث مباشر.. الزمالك وبرشلونة في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء، 06-10-2021
02:11 م
يصطدم الفريق الأول لرجال كرة اليد
بنادي الزمالك
بنظيره
برشلونة
الإسباني اليوم الأربعاء، ضمن إطار مباريات ربع نهائي بطولة العالم للأندية
"سوبر جلوب" والمقامة بمدينة جدة السعودية في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر
الجاري.
من المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك
وبرشلونة
فى تمام
الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .
ويدخل الفريقان اللقاء بهدف الفوز طمعًا في الوصول للأدوار
المقبلة من البطولة المونديالية وتقام مباريات البطولة على صالة الألعاب الرياضية بمدينة
الملك عبد الله الرياضية.
ويمتلك برشلونة
الإسباني حامل اللقب في آخر 3 نسخ- الرصيد
الأكبر من التتويجات عقب فوزه بـ 5 ألقاب سابقة كانت أعوام "2013، 2014، 2017،
2018، 2019"، فيما يطمح الزمالك
في معادلة أو كسر أفضل مركز له في البطولة وهو
المركز الثالث والذي حققه في نسخة 2010.
وصعد الفارس الأبيض لمونديال الأندية بعد فوزه على غريمه
التقليدي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي بنتيجة 28 - 27، فيما تأهل البلوجرانا بعد
تتويجه بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره ألبورج الدنماركي بنتيجة 36 - 23.