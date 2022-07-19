الثلاثاء 19 يوليه 2022
توقيت مصر 15:22 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مطالبات أمريكية بفصل الموظف الذي اقترح على «بايدن» مصافحة «بن سلمان» بالقبضة

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

غرق 18 سيدة أثناء حضورهن حفل زفاف في نهر السند

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

وضع كارثي.. ماذا حلّ بالبريطاني الذي ترك زوجته من أجل اللاجئة الأوكرانية

ADS
 

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

16442536430
أبوجبل
Native
Teads
الثلاثاء، 19-07-2022 12:10 م

رفض نادي النصر السعودي الدخول في أزمة مع الزمالك بسبب التعاقد مع الحارس المصري محمد أبوجبل.

وذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، أن إدارة نادي النصر لا ترغب في الدخول في صدام مع نادي الزمالك، وقررت إعارة الحارس أو بيعه لأحد الأندية المصرية، والحصول على مقدم التعاقد منه.

وأشارت إلى أن النصر لا يمانع استمرار أبو جبل مع الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كون موسم 2021-2022 لم ينته حتى الآن في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ما يخيف إدارة الفريق السعودي هو أنه في حال انضمام الحارس للدوري السعودي قبل إنتهاء الموسم في مصر، قد تتم شكوته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن النصر الذي حقق المركز الثالث في الدوري السعودي، تعاقد مع أبوجبل بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ولكن بعد تراجع مستوى حارس منتخب مصر، قررت إدارة الفريق التعاقد مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال مجانية قادما من نابولي الإيطالي.
 

إقرأ ايضا

1808469_0

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

202206060351155115

الغندور: مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة بعد مباراة الأهلي

daf47399-faf2-4e8d-bf7a-0892e43ac3d1

كاف يوجه صدمة غادرة لـ «صلاح» والسبب «ماني»

أخبار متعلقة

202206060351155115

الغندور: مرتضى منصور يجهز مفاجأة غير متوقعة بعد مباراة الأهلي

large

بعد الفوز على المقاولون.. مرتضى منصور يفجر المفاجأة المنتظرة (فيديو)

138-031942-mohamed-abou-gabal-goalkeeper-egypt_700x400

محمد أبو جبل يحسم مصيره ويوقع لهذا النادي

e0fcba27-cb45-4ab8-b0bc-af5cdfc15c2e

شاهد.. مرتضى منصور يهاجم مدحت شلبي: «نخلص من شوبير تطلع لنا انت؟»