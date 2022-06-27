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محمد أبو جبل يحسم مصيره ويوقع لهذا النادي

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محمد أبوجبل
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الإثنين، 27-06-2022 12:28 م

كشف موقع ”فوت ميركاتو“، أن الحارس الدولي محمد أبو جبل، لاعب الزمالك، وقع لنادي النصر السعودي، كما أكد أنه من المتوقع أن تتم إعارته لفريق آخر.
وكتب صحفي متخصص بالموقع في سوق الانتقالات على صفحته على ”تويتر“: ”غاباسكي أحد اكتشافات أمم أفريقيا 2021 وقع عقدا مع النصر السعودي، هناك احتمال أن  تتم إعارة الحارس على الفور“.
وينتهي عقد محمد أبو جبل مع نادي الزمالك المصري بنهاية الموسم الحالي، وبإمكانه التوقيع مع فريق جديد في صفقة انتقال حرة.
وكانت  عدة أخبار قد أكدت في السابق توقيع الحارس الدولي المصري لفريق النصر السعودي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وانتشرت صور للحارس يوقع على عقود انضمامه للفريق السعودي.
 

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