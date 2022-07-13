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بعد الفوز على المقاولون.. مرتضى منصور يفجر المفاجأة المنتظرة (فيديو)

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 13-07-2022 12:46 م

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن المفاجأة المنتظرة التي وعد بها جمهور الفريق، عقب مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.
وقال مرتضى منصور عبر فيديو نشره بقناته على "يوتيوب": "محمود الخطيب تقدم ببلاغ ضد الزمالك بسبب قضية نادي القرن، وتم حفظ البلاغ، ونادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي".
وأضاف: "محمود الخطيب أرسل إنذارا لإزالة لافتة نادي القرن، وطلب تعويضا بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي، لكن أؤكد أن الزمالك لديه الحق، والقضية تم حفظها ولا توجد لهذا الإنذار قيمة".
وتابع: "قمت بتحذير محمود كهربا أكثر من مرة، وكان هديتي للأهلي.. الزمالك تعاقد مع كهربا قادما من نادي إنبي بـ6 ملايين جنيه، واستفاد منه ماليا وفنيا".
وأكمل: "تمت إعارة كهربا عام 2016 بمبلغ مليون و200 ألف دولار لنادي اتحاد جدة السعودي، ثم تمت إعارته مجددا عام 2017 بمبلغ 2 مليون و300 ألف دولار".
وأكد مرتضى منصور أن الزمالك كان الفائز الوحيد في إعارة كهربا في وقت سابق، بمبلغ 63 مليون جنيه.
ووجه رئيس الزمالك رسالة لمحمود لكهربا، حيث قال: "من قام بتحريضك للهروب يقوم بدفع الغرامة المقدرة بمبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة للفوائد، لأن مستقبلك الكروي يعتبر قد انتهى".
وختم: "سوف أحصل على عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين، ثنائي فيوتشر، ولم ولن أتنازل عنهما، فهما من حق الزمالك".

 

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