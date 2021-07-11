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عفت نصار يشن هجومًا عنيفًا على محمود الخطيب بعد ما حدث

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الخطيب
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الأحد، 11-07-2021 06:56 ص

شن عفت نصار لاعب نادي الزمالك السابق، هجوما حادًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤكدا أن مجلس الأحمر يتفاوض مع لاعبي النادي الأبيض، ضاربا باتفاقه السابق مع الزمالك عرض الحائط.
وقال نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية "TEN": "مجلس إدارة الأهلي أخل باتفاقه الذي عقده مع أيمن يونس أثناء تواجده في اللجنة التي كانت تدير النادي في وقت سابق، بعدم الدخول في مفاوضات مع أي لاعب بنادي الزمالك"
وأضاف: "الأهلي تعاقد مع لاعبين من الزمالك في الكرة الطائرة، بالإضافة إلى مفاوضاته مع لاعبين في فريق كرة السلة، واقترابه من التعاقد مع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وهذه أمور لا تصح أن تحدث وبمثابة عدم احترام".
وتابع نصار: "الدوري المصري لن يكتمل هذا الموسم، بسبب كثرة المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، والتي وصل عددها إلى 8 مباريات بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولات أخرى، وذلك لا يحدث في أي دوري بالعالم أن يمنح فريق كل هذه المؤجلات".
 

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