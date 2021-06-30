محسن صالح يوضح تغريدته التي أثارت الجدل عن لاعبي الأهلي

الأربعاء، 30-06-2021
07:41 م
كشف
محسن صالح
لاعب الأهلي والمنتخب السابق، عن سر تغريدته أمس التي أدت لتعرضه لانتقادات
كثيرة بشأن تعرض لاعبي الفريق لضغط خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما أدى تذبذب نتائج الفريق
في الدوري.
وكتب
محسن صالح
، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "توضيح.. لمن لم
يفهم تغريدة الأمس.. صفحة البطولة الافريقية لم تقفل بعد، وتغيير موعد ومكان النهائي
وارد، وبالتالي فالتفكير فيها لم ولن يتوقف الا بحسمها وذلك أثناء خوض مباريات مضغوطة
في البطولة المحلية وضرورة الفوز بها للاحتفاظ بدرع الدوري وهذا يؤدي إلى إجهاد ذهني
وعصبي وتعب بدني..
وكان
محسن صالح
، كتب أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "كان الله
في عون لاعبي الأهلي من الإجهاد الذهني والتعب البدني والتحول من بطولة محلية إلى بطولة
أفريقية والعكس، وهذا يتطلب إعدادا نفسيا عاما وخاصا يقوم به على أكمل وجه بيبو وبيتسو..
مهم جدا وعي اللاعبين
في كيفية استغلال وقت الفراغ للاستشفاء لاستعادة النشاط والتركيز
في التحديات القادمة".