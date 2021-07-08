الخميس 08 يوليه 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

سامح شكري: سنطالب مجلس الأمن باتفاق ملزم لسد النهضة خلال 6 أشهر

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

ADS
 

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

202012151111501150
الزمالك
Native
الخميس، 08-07-2021 11:31 ص

قال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق طارق السيد، إنه لن يساند النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، مشيرًا إلى أنه لا يدعم إلا الفارس الأبيض.
وأضاف السيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "من المؤكد أن ما يهمنا هو أن تكون البطولة مصرية، ولكن بالنسبة لي ليس أمر مهمًا".
وأردف: "سأشعر بالسعادة إذا فاز الأهلي بالبطولة لصالح الكرة المصرية، ولكن كزملكاوي أريد ألا يزيد فارق البطولات بين القطبين".
وأوضح «السيد»  أن الزمالك لم ينجح في الحصول على بطولات عديدة منذ آخر بطولة لأفريقيا، بسبب تغيير مجالس الإدارة، وتسريح اللاعبين، لافتا إلى أنه «في هذا التوقيت الأهلي عمل طفرة مع جوزيه في 4 سنين، اشترى لاعيبة الإسماعيلي كلها، ونجح في الحصول على البطولات».
ولفت طارق السيد إلى أنه «حصلنا على بطولات، ومن بعد 2005 فتتت المجالس الفريق، وحصلت على توقيع لاعبين ليسوا على مستوى فريق الزمالك نهائيا، لكن الدوري السنادي للزمالك، ولو الأهلي خد الدوري هحلق زيرو على الهواء؛ لأن مش هينفع ألبس تيشرت الأهلي نهائي، لكن إن شاء الله الزمالك هياخد الدوري».
 

إقرأ ايضا

20210702080915915

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

albums_matches_1839475_egyptkoo_south africa (11)

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

255678_0

إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي

أخبار متعلقة

255678_0

إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي

فريق الزمالك

الأهلي يطلب ضم مهاجم الزمالك رسميا .. وهكذا رد الأبيض

خالد الغندور

بعد الهجوم الشديد على تصرفه .. خالد الغندور: بعمل زي النجم التاريخي أبو تريكة

كارتيرون

كارتيرون يتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي التونسي

الخطيب

بعد رفضه تجديد تعاقده .. الخطيب يأمر بضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

فريق الزمالك

بيراميدز يقدم عرضا خياليا لنجم الزمالك .. واللاعب يتمرد