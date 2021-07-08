الخميس 08 يوليه 2021
توقيت مصر 18:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

سامح شكري: سنطالب مجلس الأمن باتفاق ملزم لسد النهضة خلال 6 أشهر

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

ADS
 

إكرامي الشحات: سأذبح رمضان صبحي إذا انتقل إلى هذا النادي

255678_0
إكرامي الشحات
Native
الخميس، 08-07-2021 10:53 ص

 قال إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، لن ينتقل للزمالك، مشيراً الى أنه في تلك الحالة سيتحكم في مصيره.
وأضاف إكرامي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "لقد صرحت من قبل، أريد أن يفوز الأهلي ولا تسكن الأهداف شباك نجلي شريف، كيف يحدث هذا لا أعلم، معادلة صعبة جداً بالطبع، كنت أثق أن شباك الأهلي لن تستقبل هدفاً ثانياً من بيراميدز، وكنت في حالة صدمة بعد هدف التعادل".
وأكمل: "لن أحب أحدا أكثر من أبنائي، رمضان صبحي حالياً هو ابني، وبالتالي أحب أبنائي أكثر من أي حد، وبالطبع أكثر من الأهلي، عندما لا يتعلق الأمر بأبنائي فالأهلي هو حياتي، هل يمكن أن أحب الأهلي أو بيراميدز أكثر منهم؟ لو قلت غير ذلك لظن أي شخص أنني مجنون".
وشدد: "هناك فارق كبير بين أبنائي وكيان النادي الأهلي، فالأهلي كيان كبير سواء كنت متواجداً داخله أو لا، هذا الكيان هو من صنعنا، لكن أبنائي أمر أخر بكل تأكيد".
وعاد ليؤكد: "أقسم بالله العظيم، رمضان صبحي لم يتحدث معي في أي أمر يخص انتقاله لـ بيراميدز".
ورداً عن ماذا لو انتقل رمضان صبحي لنادي الزمالك، قال إكرامي "سأذبحه".
وأضاف: "رمضان صبحي ابني، وفي تلك الحالة سأتحكم في مصيره بالطبع، رمضان صبحي وشريف إكرامي لن يلعب أي منهما للزمالك، هذا لا يجوز في عائلة إكرامي".
وتابع: "هل يجوز أن حازم إمام، نجل حمادة إمام أن يلعب للأهلي وقت كان لاعباً؟ بالطبع لا، وبالتالي ما ينطبق عليه ينطبق على شريف إكرامي ورمضان صبحي، مع كامل احترامي لكيان الزمالك الكبير والعريق ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".
واستطرد: "رمضان صبحي زوج ابنتي والذي تربى داخل جدران الأهلي يلعب في الزمالك؟ كيف يحدث هذا؟ ومن الذي يقول أنه منتمي للزمالك؟ هل يُعقل هذا الكلام، لقد سبق وصرح شخص ما ينشر فيديوهات عبر المواقع بأن رمضان صبحي وقع للزمالك وذلك كان العام الماضي، وقلت وقتها لن يحدث".
واختتم: "لو تفاوض مع الزمالك دون علمي، هو حر بالتأكيد، لكن بالطبع سوف يخسرني، سوف يخسر قلبا يحبه، لن يكون مجرد حزن، وبالتأكيد لن أقاطعه، لكن ما أريد تأكيده، رمضان صبحي معجون بحب الأهلي".
 

إقرأ ايضا

20210702080915915

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

albums_matches_1839475_egyptkoo_south africa (11)

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

202012151111501150

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

أخبار متعلقة

كارتيرون

كارتيرون يتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي التونسي

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

سيف زاهر: محمود الخطيب قام بـ " ضربة معلم " مع 3 لاعبي في بيراميدز

الخطيب

بعد رفضه تجديد تعاقده .. الخطيب يأمر بضم نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

شوبير

شوبير: هذه قصة توسطي عند الخطيب لإعادة رمضان صبحي إلى الأهلي

فريق الزمالك

بيراميدز يقدم عرضا خياليا لنجم الزمالك .. واللاعب يتمرد

شوبير

شوبير: حاسس إني لو عديت على نادي الزمالك هلاقيه مقفول .. والله عيب اللي بيحصل