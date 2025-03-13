الاتفاق على طاقم تحكيم إيطالي لمباراة القمة

أكد الإعلامي
أحمد موسى، أنه وفقا لمصادره الخاصة، تم الاتفاق بين هاني أبو ريدة ومحمود الخطيب
وحسين لبيب وأحمد دياب على تواجد 3 مباريات بها تحكيم أجنبي وهي: الأهلي والزمالك
والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز".
وقال موسى في
برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: أحمد دياب طرح أن الرابطة ستتحمل استقدام حكام أجانب
لمباراة القمة أمس وهذا قبل المباراة بـ 5 أيام ".
تحكيم إيطالي
وتابع الإعلامي
أحمد موسى: "في البداية كان الحديث عن طاقم تحكيم يوناني ثم تم الحديث عن
طاقم تحكيم إيطالي وحدث تأخير في الأمور.
وأكمل موسى:
"ربما تكون هناك رغبة أن من يحكم مبارة القمة طاقة تحكيم مصري"، مضيفا:
"ما حدث أمس مهزلة لا تليق ".