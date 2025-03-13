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الاتفاق على طاقم تحكيم إيطالي لمباراة القمة

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الخميس، 13-03-2025 11:06 ص

 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه وفقا لمصادره الخاصة، تم الاتفاق بين هاني أبو ريدة ومحمود الخطيب وحسين لبيب وأحمد دياب على تواجد 3 مباريات بها تحكيم أجنبي وهي: الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز".

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: أحمد  دياب طرح أن الرابطة ستتحمل استقدام حكام أجانب لمباراة القمة أمس وهذا قبل المباراة بـ 5 أيام ".

تحكيم إيطالي

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "في البداية كان الحديث عن طاقم تحكيم يوناني ثم تم الحديث عن طاقم تحكيم إيطالي وحدث تأخير في الأمور.

وأكمل موسى: "ربما تكون هناك رغبة أن من يحكم مبارة القمة طاقة تحكيم مصري"، مضيفا: "ما حدث أمس مهزلة لا تليق ".

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