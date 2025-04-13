تعليق مفاجئ من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

نشرت هبة أيمن زوجة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، أول تعليق لها بعد ساعات من وفاته أمس، بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.

ونشرت هبة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من صلاة الجنازة مع تعليق:"ماذا بينك وبين الله ليترحم عليك ملايين الناس رحمة غامره تتولاك فاللهم أغفر له و ارحمه برحمتك والهم اهله وذويه الصبر والسلوان ونسأل الله له الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، صلاتك كانت جمیله یا شیکا".

وانتقل إبراهيم شيكا إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وتم نقله للمستشفى حيث ظل بها قبل أن يتوفى متأثرًا بمضاعفات المرض.

الجدير بالذكر أن إبراهيم شيكا من مواليد 1997، ونشأ في أكاديمية الزمالك، حيث أطلق عليه لقب «شيكا» من زملائه لتشابه أسلوب لعبه ومهاراته مع نجم الفريق محمود «شيكابالا»، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبعد فترة في الزمالك رحل عن الفريق وعمره 19 سنة إلى المقاولون العرب ثم طلائع الجيش قبل أن يجبره المرض على الابتعاد عن اللعبة.



