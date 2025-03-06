أزمة صحية.. أحمد شوبير: سلامتك يا بيبو

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة دعم لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شوبير : "سلامتك يا بيبو".

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي، خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، متمنية له السلامة والشفاء العاجل بعد حصوله على فترة راحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت الجماهير في رسالتها خلال مباراة طلائع الجيش باستاد القاهرة، في ختام منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدوري: "كنت ومازلت وستظل الأسطورة الأهلاوية.. سلامتك يا بيبو".

وحرصت الجماهير على توجيه رسالة دعم وحب لرئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، تعبيرًا عن تقديرهم له، حيث يُعد الخطيب أحد أساطير النادي الأهلي وأبرز رموزه عبر تاريخه.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات كُتب عليها عبارات دعم وتمنيات بالشفاء العاجل لـ"بيبو"، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها مؤخرًا. كما هتفت الجماهير باسمه في عدة مناسبات خلال المباراة، في مشهد يعكس مدى حبهم وتقديرهم له، واعترافهم بما قدمه للنادي كلاعب وإداري.