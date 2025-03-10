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خالد الغندور يكشف عن اتفاق "زيزو" للانتقال إلى هذا النادي

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الإثنين، 10-03-2025 09:37 ص

 

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي العين الإماراتي للرحيل له آخر الموسم الجاري.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مسئولي العين الإماراتي اتفقوا مع زيزو على كافة الأمور والتفاصيل المالية موضحاً في ذات الوقت أن اللاعب لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح الغندور أن زيزو لاعب كبير ومن الطبيعي تلقيه عروضاً مغرية.

وكشف الغندور حقيقية توقيع زيزو للأهلي، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة رغم أن اللاعب يعد هدفاً للأهلي خاصة أن عقده ينتهي آخر الموسم.

واختتم: "قبل القمة الماضية خرج خبر أن الأهلي يريد بنتايج ونفس الأمر يتكرر مع زيزو وهل ممكن اللاعب يحصل على رجل المباراة ويتألق في القمة المقبلة مثلما حدث مع بنتايج".

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