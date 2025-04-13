أربعيني يرفع دعوى طلاق: عايزاني أطلع معاها في فيديوهات على التيك توك

أقام موظف أربعيني دعوى تطليق للضرر أمام محكمة الأسرة، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية التي استمرت 7 سنوات، بسبب ما وصفه بـ"هوس زوجته بالتصوير والتباهي على السوشيال ميديا"، مؤكدًا أن هذا السلوك تسبب في خراب بيته وحرمانه من لقمة العيش.

وقال الزوج : "مراتي كل يوم لازم تصور الأكل، حتى لو كان بيض وطماطم، وتنزله على فيسبوك وإنستجرام.. وتكتب: (نهارنا أبيض بأكلة بسيطة من إيدي).. الناس فاكرة إننا عايشين في نعيم، والحقيقة إننا بالكاد مكملين الأسبوع".

وأشار "طارق" إلى أن هذا التصرف سبّب له مشكلات مع الجيران والمعارف: "كل ما حد يقابلني يقول لي: ما شاء الله، كل يوم عندكم سفرة.. طب فين ده؟، وأنا بدور على كيلو بطاطس بـ10 جنيه".

وأضاف: "وصلنا لدرجة إن الناس بقت تحسدنا على حاجة مش حقيقية.. العين فلقت الحجر، والتلاجة بقت فاضية، والديون زادت.. مراتي مش قادرة تفهم إن المظاهر بتاكل من عمرنا وتسرق راحتنا".

وأكد الزوج أن محاولاته لإقناع زوجته بوقف نشر تفاصيل حياتهم اليومية على السوشيال ميديا فشلت، موضحًا أنها ترى نفسها "ملهمة" لمتابعيها اللي "منتظرين منها كل يوم حاجة جديدة"، حسب وصفه.

"بقينا نطبخ أكل مش على قدنا، بس عشان شكله يطلع حلو في الصورة"، مضيفًا أن الخلافات بينهما زادت بعد رفضه الظهور في فيديوهات "تيك توك" يومية، ما جعله يشعر بأنه "فقد خصوصيته وكرامته كرجل".

واختتم الزوج حديثه قائلاً: "ماكنتش متخيل إن حياتي الزوجية تنتهي بسبب كاميرا موبايل وبوست على فيسبوك.. بس مابقتش قادر أستحمل".

حملت الدعوى رقم 1002 لسنة 2024، ولا تزال المحكمة تنظرها حتى الآن، ولم يُصدر حكم نهائي بشأنها.