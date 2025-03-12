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لميس الحديدي بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة: لقد وقعنا في الفخ

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الأربعاء، 12-03-2025 09:39 ص

 

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على أزمة انسحاب النادي الأهلي من مباراته أمام الزمالك في قمة الدوري المصري، معبرة عن استغرابها من موقف مجلس إدارة الأهلي.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على فيسبوك: "كنت أظن مجلس إدارة الأهلي أذكى من ذلك.. نُصب لك الفخ ووقعت فيه: قرعة في موعد عجيب فجر الجمعة! خطاب رسمي من الرابطة بالحكام الأجانب، واتحاد الكرة لا يرد، ثم يقول ليلة الماتش ما عنديش وقت ولازم تبلغونا من بدري.. فخ واضح وضوح الشمس منصوب لك من الجميع، وإنت شايفه واتكرر قبل كده.. إزاي تقع فيه؟"

وأضافت: "مين هيحاسب على الخسائر؟ الدوري، بطولة أفريقيا العام القادم، الخسائر المادية المتوقعة ومنها الرعايات، خاصة إنك لسه صارف ملايين في الميركاتو.. مين هيحاسب على كل ده؟ كلنا في ضهر الأهلي أكيد، لكن الانسحاب ليس في قاموس الأهلي."

وتابعت: "إحنا نادي بناخد حقنا في الملعب وبالبطولات مهما كره الكارهون وإحنا عارفينهم.. مجلس الإدارة يجب أن يعترف بالخطأ.. لقد وقعنا في الفخ."

يُذكر أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لم تُلعب بسبب عدم حضور النادي الأهلي إلى الملعب، اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء.

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