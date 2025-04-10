كشف الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، عن موقف الدول بعد فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال في حفل
عشاء مع النواب الجمهوريين بالكونغرس: "البلدان تتصل بنا، تقبل مؤخرتي، إنهم
يموتون من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء التعريفات الجمركية المفروضة عليهم".
وأضاف:
"أنا فخور بأن أكون رئيسًا للعمال، وليس للمتعاقدين الخارجيين، الرئيس الذي
يدافع عن الشارع العام، وليس وول ستريت، الذي يحمي الطبقة المتوسطة، وليس الطبقة
السياسية، والذي يدافع عن أمريكا، وليس الغشاشين التجاريين في جميع أنحاء
العالم".
"البلدان تتصل بنا، تقبل مؤخرتي، إنهم يموتون من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء التعريفات الجمركية المفروضة عليهم". pic.twitter.com/mRetUaF8Ig