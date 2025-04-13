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كتبها بنفسه.. الكشف عن وصية إبراهيم شيكا قبل وفاته

ibrahim-shika-2025
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الأحد، 13-04-2025 11:41 ص

 

ما زال الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رحيل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق أمس السبت بعد صراع مع سرطان المستقيم.

وشارك شيكا متابعيه قبل وفاته بوصيّته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"وصيتي الأولى والأخيرة ...حين يتوفاني الله سامحوني واستروا عيوبي ، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً، وإن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يشفع الله في كل آيه من آيات القرآن".

وأضاف:"أسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين".

وأعاد اليوم عبدالله جمعة مدافع الزمالك الأسبق نشر وصيته، مع تعليق:"وصية إبراهيم شيكا ادعوله بالرحمة وربنا يجعل مرضه شفيع له".

ويعتبر شيكا من ناشئي القلعة البيضاء، إذ بدأ مشواره في أكاديمية نادي الزمالك.


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