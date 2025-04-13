أول ظهور لـ محمد سامي بعد اعتزاله الإخراج

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غف
ا
الأحد، 13-04-2025 10:43 ص

 

حرص المخرج محمد سامي لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة زوجة المطرب رامي صبري، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وقدم محمد سامي واجب المواساة للمطرب وأسرته، بحضور المطرب تامر حسني والمطرب مصطفى قمر.

وتوافد نجوم الفن على عزاء والدة زوجة المطرب رامي صبري، أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثليية، والفنانة روجينا، والمطربة أصالة، والمنتج محسن جابر، والفنان أحمد زاهر، والمطرب تامر حسني، المطرب مصطفى قمر والمخرج محمد سامي، في أول ظهور له عقب اعلانه اعتزال الاخراج الدرامي التليفزيوني، والمطرب سامو زين، الإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن رامي صبري، أعلن الأربعاء الماضي، عن وفاة والدة زوجته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:"لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله .. برجاء الدعاء".


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