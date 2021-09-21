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الأهلي يتخذ قرارًا حازمًا بعد خسارة السوبر أمام طلائع الجيش

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الثلاثاء، 21-09-2021 11:30 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية الذي كان قد بدأ الخميس وذلك إستعداداً لمواجهة انبي في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-3، بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وسط سيطرة كاملة للأهلي ودفاع منطقة منظم من المنافس للحفاظ على نظافة شباكه.
وفي الشوطين الإضافيين واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وأهدر أكثر من فرصة للتقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2.
 

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