طلائع الجيش بطلًا للسوبر للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي

الثلاثاء، 21-09-2021
07:23 م
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش
بلقب السوبر
المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات
الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ،
محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس
المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب
لاعب الطلائع وحسن مجدي.
وسجل للاعبي طلائع الجيش
كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني
- عمرو السيسي.
كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط
وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة ومحمد شريف للأهلي وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع
الجيش
ملخص الشوط الثاني الإضافي
شهدت الدقيق 117 اختراق من محمد الصباحي لاعب طلائع الجيش
من يسار منطقة الجزاء بعد مرور من محمد هاني وأرسل
كرة عرضية لكن خرجت إلى ركلة مرمى لصالح محمد الشناوي .
وأهدر لاعبوا الأهلي العديد من الفرص أمام مرمى طلائع الجيش
وسط تألق ملحوظ من الحارس المخضرم محمد بسام ، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء لتحديد
بطل النسخة 18 من السوبر
المصري .