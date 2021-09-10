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تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في السوبر الإفريقي

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الجمعة، 10-09-2021 03:23 م

تستضيف صالة حسن مصطفي مباراة السوبر الافريقي لكرة اليد بين الزمالك والأهلي.
وتقام مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.
وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الرسمية بجانب قناة أون تايم سبورتس 1.
اختار الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.
قائمة الأهلي
اختار طارق محروس المدير الفني للأهلي قائمة تضم 18 لاعبا، هم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب.
ويشارك بطل كأس السوبر الأفريقي، في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في أكتوبر المقبل.
ويلعب الأهلي في البطولة عقب اعتذار فريق النجم الساحلي التونسي بطل الكؤوس الإفريقية عن المشاركة، بينما يتواجد الزمالك بصفته بطل كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري.
 

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