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الغندور يسخر من الأهلي: هارد لك فلوس المحترف اللي ضاعت علي الفاضي

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الغندور
Native
السبت، 11-09-2021 03:06 م
وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة لفريق يد الزمالك عقب التتويج أمس بكأس السوبر الافريقي عقب الفوز أمام الأهلي.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "كالعادة مع كل انتصار لازم يكون فيه سبب خارجي في فوز الزمالك علي العموم هاردك لك الهزيمة و هارد لك فلوس المحترف اللي ضاعت علي الفاضي".
يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فريق برشلونة يوم الاربعاء الموافق ٦ اكتوبر القادم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
مباراة الزمالك وبرشلونة سوف تقام  على ملعب الجوهرة فى مدينة جدة السعودية بسعة الاستاد ١٥ الف متفرج.
ومن المقرر أن يكون عدد الحضور المسموح به ٧٠٠٠ متفرج فقط على ان يكون محصن وحاصل على اللقاح مرتين.
واعلنت جماهير نادي الزمالك فى مدينة الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك السفر الى مدينة جدة لمؤازرة نادي الزمالك في بطولة العالم لكرة اليد للأندية.
على أن يشمل الترحال رحلة الذهاب من الرياض الى جدة بتاريخ يوم الثلاثاء ٥/ ١٠ وتكون تذكرة المباراة امام برشلونة بتاريخ يوم الاربعاء ٦/ ١٠ فيما تحدد موعد رحلة العودة للرياض بتاريخ يوم الجمعة  ٨ / ١٠.
وحقق نجوم الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك أرقاما قياسية بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وكان الفريق قد حقق الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى.
 

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