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إجراء مسحة كورونا لـ حسام البدري بعد اكتشاف إصابة ابنته والكشف عن حالته

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حسام البدري
 
الإثنين، 19-04-2021 02:04 م المصريون


خضع حسام البدري مدرب منتخب مصر، لمسحة تحليل كورونا، وذلك بعد تأكد إصابة ابنةه بالفيروس، حيث جاءت نتيجة مسحتها إيجابية.
من جانبه كشف شادى الجيلانى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عن إصابة نجلة الكابتن حسام البدرى المدير الفنى لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد .
وتعرضت نجلة البدرى للإصابة بفيروس كورونا بالقاهرة حيث تقضى أجازة بعد عودتها من كندا  ولم يعانى المدير الفنى للفراعنة بأى أعراض وفقا لتصريحات المقربين منه حيث جاءت نتيجة مسحته سلبية .
وقرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح.
جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.
ويري البدري أن  المرحلة المقبلة تحتاج إلي استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.
ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
 

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