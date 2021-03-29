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قناة مصرية تعلن بث مباراة مصر وجزر القمر اليوم

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المنتخب
 
الإثنين، 29-03-2021 01:16 م المصريون

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين أمام جزر القمر، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " بجانب إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 4 المشفرة .
واستقر حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر على إجراء عدد من التغيرات فى تشكيل منتخب مصر خلال مواجهة جزر القمر المقرر اليوم .
وقرر البدري عودة محمد الننى إلى تشكيل منتخب مصر الأساسى خلال مواجهة الاثنين، أمام جزر القمر بعد عدم مشاركته فى المباراة الماضية أمام كينيا بشكل نهائى، كما ارتفعت أسهم عمرو السولية فى التواجد فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر بجوار محمد الننى على حساب طارق حامد بعد المستوى الجيد الذى يقدمه السولية فى تدريبات الفراعنة.
 

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