البدري: ما حدث مع «صلاح» غير مقبول وهذا سر استبعاد رمضان صبحي

الثلاثاء، 30-03-2021
12:13 م
المصريون
قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إن المشهد الذي تعرض له محمد
صلاح لاعب منتخب الفراعنة، عقب اللقاء غير مقبول شكلًا وموضوعًا، لا أعلم من أين
أتوا هؤلاء الأشخاص ومن المسؤول عن دخولهم إلى أرض الملعب.
وتجمهر عدد من الجماهير حول "صلاح" عقب انتهاء مباراة المنتخب مع
جزر القمر، الأمر الذي أصابه بالغضب.
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات صحفية :«تعمدت عدم الدفع بالنني
في لقاء كينيا لإراحته لمباراة جزر القمر، كما أن تكتيكنا في مباراة كينيا
بتركيزنا على عدم الخسارة في المقام الأول وفضلت الدفع بطارق حامد وحمدي فتحي».
وتابع «أيمن أشرف انضم إلينا سليم وخرج من معسكر المنتخب سليم..اللاعب كان
يريد المشاركة في مباراة كينيا لكني فضلت عدم الدفع به للحفاظ عليه وهو من طلب
السفر مع بعثة الفريق إلى كينيا»
وواصل «زيزو اشتكى من إصابة في ظهره وطلبت منه العودة لناديه بالأمس وعدم
تواجده في مباراة جزر القمر..لكن اللاعب فضل البقاء في المعسكر».
كما نفى حسام
البدري، تمرد محمد النني
لاعب وسط منتخب مصر، مؤكدا أن النني
، يحترم قرارات الجهاز
الفني، ولم يشكو من أي أمر، ونجح في تسجيل هدف مبكر في مباراة مصر وجزر القمر، في
الدقيقة ،15 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من محمد مجدي قفشة.
وقال حسام
البدري، في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، على راديو أن سبورن: «إزاي
محمد النني
هيكون موجود في قائمة المنتخب ومش مقتنع بيه، أنا اختار اللاعبين وفقا
لعدة عوامل حسب المنتخب المنافس».
وأشار إلى أن
أحمد ياسر ريان، عنصر مهم في منتخب مصر، وإضافة قوية لخط الهجوم بجوار محمد شريف
ومصطفى محمد، لافتا إلى أنه مقتنع بمحمد شريف لأنه سبب انضمامه للنادي الأهلي.
وأضاف حسام
البدري: «لدى قناعات كبيرة بصلاح محسن، وكنت أتمنى ضمه، لكنه لا يشارك بشكل مستمر
مع الأهلي»
.
ووجه حسام
البدري، رسالة إلى صلاح محسن، قائلا: «شد حيلك وليك فرصة للانضمام إلى منتخب مصر».
وعن سبب ضمه لمحمد
فاروق، قال:«محمد فاروق ملتزم في الملعب ولديه إمكانات كبيرة، وعندي قناعة به» .
ونفى حسام
البدري، تمرد رمضان صبحي، عن الانضمام إلى منتخب مصر، قائلا: «رمضان صبحي مصاب ولم
يهرب من المنتخب نهائيا، وتأكدنا من إصابته».