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إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح

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إبراهيم سعيد
 
الجمعة، 26-03-2021 10:49 ص المصريون


انتقد ابراهيم سعيد نجم المنتخب السابق، قرار حسام البردي المدير الفني لمنتخب مصر بضم لاعب نادي بيراميدز أحمد أيمن منصور إلى تشكيلة المنتخب، مؤكدًا أن :« أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب الوطني على سبيل المجاملة ، ولا يصلح لاعبًا دوليًا».
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أحمد أيمن منصور لم يكن متواجدًا في المباراة ، ولا يستحق الإنضمام للمنتخب نظرًا لابتعاده عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .
واختتم سعيد : هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني أمام كينيا ، و أعتقد أنه لو كان لاعبًا في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب الوطني.
وحسم التعادل الإيجابي ١-١ أحداث مباراة مصر وكينيا والتى أقيمت بينهما مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
وبهذه النتيجة يحسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي إلى الأمم الإفريقية المقبلة بعد ارتفاع رصيده إلى 9 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة .
 

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