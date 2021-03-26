إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح

الجمعة، 26-03-2021
10:49 ص
المصريون
انتقد ابراهيم سعيد
نجم المنتخب السابق، قرار حسام
البردي المدير الفني لمنتخب مصر
بضم لاعب نادي بيراميدز أحمد أيمن منصور إلى
تشكيلة المنتخب، مؤكدًا أن :« أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز انضم إلى صفوف المنتخب
الوطني على سبيل المجاملة ، ولا يصلح لاعبًا دوليًا».
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة
’’ Ten ’’ : أحمد أيمن منصور لم يكن متواجدًا في المباراة ، ولا يستحق الإنضمام
للمنتخب نظرًا لابتعاده عن المشاركة في المباريات مع بيراميدز .
واختتم سعيد : هناك علامات استفهام كبيرة على آداء محمد هاني
أمام كينيا ، و أعتقد أنه لو كان لاعبًا في نادِ آخر غير الأهلي لما انضم لصفوف المنتخب
الوطني.
وحسم التعادل الإيجابي ١-١ أحداث مباراة مصر وكينيا والتى
أقيمت بينهما مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة
إلى بطولة الأمم الإفريقية .
وبهذه النتيجة يحسم منتخب مصر
تأهله بشكل رسمي إلى الأمم
الإفريقية المقبلة بعد ارتفاع رصيده إلى 9 نقاط محتلا بها صدارة المجموعة .