رغم التأهل.. نجم شهير يفتح النار على البدري

الخميس، 25-03-2021
09:30 م
الطيب حسين
شن الممثل الشهير نبيل الحلفاوي
هجومًا ضاريًا على حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عقب التعادل مع كينيا بهدف لمثله في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.
ورغم نجاح المنتخب في التأهل رفقة جزر القمر، إلا أن الأداء السيئ كان كفيلًا بفتح النار على البدري من كثيرين كان بينهم نبيل الحلفاوي
.
وكتب "الحلفاوي" على تويتر": "مبروك التأهل.
أداء باهت لا يتناسب مع خط هجوم عامر بأسماء لها خطورتها. صلاح. مصطفى محمد. تريزيجيه ثم شريف وخلفهم قفشة.
تباعد اجتماعي بين الخطوط.
هل النني مصاب أم غير جاهز فنيا أم غير مهضوم؟
نعم.. المسئولية يتحملها المديرالفني. ولكن أين إمكانيات اللاعبين؟".
وختم بقوله: "أداء لا يتناسب مع أسمائهم".