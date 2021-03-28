حسام البدري يفجر مفاجأة عن سبب رفض لاعب شهير الانضمام للمنتخب

الأحد، 28-03-2021
08:24 م
محمد فضل
فجر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة بشأن
رفض لاعب شهير
الانضمام إلى قائمة المنتخب
الوطني لكرة القدم
، مؤكدًا أنه يضع شرط الحصول على شارة الكابتن من أجل الانضمام.
وأضاف في تصريخات له، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار ضد اللاعبين
المعترضين علي الانضمام للمنتخب خلال الفترة الماضية مشيرا إلي ان المنتخب
الوطني فاتحا
ذراعيه امام كل اللاعبين.
وأضاف البدري :"هناك فارق بين لاعب يطلب الانضمام للمنتخب
الوطني واخر يقاتل للحصول علي مكان في القائم".
واكمل : لا يوجد ازمه بشان شاره الكابتن في المنتخب
ولكن
هناك لاعب طلب الانضمام واشترط الحصول علي الشاره وهذا غير صحيح ولايجوز.
وكشف حسام البدري عن موقف محمد صلاح من المشاركة مع الفراعنة
في المباراة الأخيرة أمام جزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
وقال البدري، إن محمد صلاح سيتواجد خلال مباراة جزر القمر
في القائمة الرسمية وأيضاَ جميع المحترفين سيتواجدون في المباراة القادمة عادا أحمد
حجازي.
وأكمل: المباراة المقبلة بشكل كبير سيتواجد فيها النني لكنني
لن أستطيع الإجابة على سؤال الجميع بمشاركته أو عدمها.