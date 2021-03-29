صلاح غاضب بسبب ما حدث معه عقب مباراة جزر القمر

الإثنين، 29-03-2021
09:23 م
محمد فضل
عبّر
محمد صلاح
نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن غضب
ه بسبب ما حدث معه عقب انتهاء مباراة
المنتخب ونظيره جزر القمر
، التى أقيمت بينهما فى الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية،
وانتهت بفوز منتخبنا 4-0 وتأهله كأول المجموعة السابعة إلى الأمم الأفريقية بعد ارتفاع
رصيده إلى 12 نقطة.
جاء
ذلك بسبب الزحام الجماهيري على محمد صلاح
، عقب انتهاء المباراة، ومحاولتهم التقاط
صور تذكارية معه، رغم عدم ارتداءهم كمامات، وخوف اللاعب من إصابته بفيروس كورونا.
وتدخل
شادى الجيلانى المنسق الإعلامى للمنتخب ومعه أنيس الشعلانى لتخلص محمد صلاح
من الزحام
الجماهيري حوله والذى كان هدفه الحصول معه على صورة تذكارية .