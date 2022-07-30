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إبراهيم سعيد يرد على جماهير الزمالك: كابتن الفريق رقص مع حنان

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ابراهيم سعيد
Native
Teads
السبت، 30-07-2022 12:07 م
علاقة متوترة ومنشورات هجومية متبادلة بين الكابتن إبراهيم سعيد وجماهير نادي الزمالك عقب موقف الأول المساند لـ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

دعم إبراهيم سعيد لمواقف الخطيب ومساندته له في أزمة الفيديو المحذوف من قناة الأهلي فتح بابًا من النار عليه من جانب جماهير الزمالك التي ظنت كثيرًا انتماء إبراهيم سعيد لها.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ خرج في فيديو عبر قناة الأهلي ليرد على الانتقادات الموجهة إليه عقب مقاطعته الممر الشرفي بعد خسارة نهائي الكأس، واعتبرت قناة الأهلي ما بدر من تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ لا تتناسب مع سياسة القناة.

وعقب حذف الفيديو،  دعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى اجتماع عاجل لمناقشة ما جرى من قناة الأهلي مؤخرًا، ووجه بإعادة بث الفيديو الخاص بتصريحات سيد عبد الحفيظ عقب مباراة الجونة بعد حذفه من حسابات قناة النادي الرسمية، وانتهى بمقاطعة النادي للقناة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر تويير: تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ مفيهاش حاجه أصلا عشان تتحذف.

وفي رد فعل مفاجئ من جمهور الزمالك، اتهمت الجماهير إبراهيم سعيد بالانسياق خلف مصالح شخصية، بعدما لم يجد مصلحة مع الزمالك - بحسب قولهم -.

وكتب حساب زملكاوي على تويتر: في شخص بيبقى شريف لحد ما يتوجد اللي يشتريه، بيبقى عنده ضمير لحد ما يجي اللي يقدر ضميره، بيبقى كلامه من دماغه لحد يتوجد مقابل لكلامه، وفي الاخر يبقي إبراهيم سعيد.


ليرد إبراهيم سعيد بصرامة على جماهير الزمالك: "انا محدش بيشتريني الحمد لله لو المصلحة كنت وافقت علي تواجدي في قناه الزمالك من أول ما فتحت ولو مصلحة كنت وافقت علي تدريب الناشئين في الزمالك ودة في الوقت اللي كانت علاقتي في أفضل وقت مع جماهير الزمالك ، ولكن اعتذرت بكل ذوق عشان أولاد الزمالك أولى مني  .. مليش في المصالح أقسم بالله.
واشتد الجدال والهجوم بين جماهير الزمالك وإبراهيم سعيد فأعادوا نشر فيديوهات لـ اللاعب بعد اعتزاله ومشاركته في مسابقة بأحد البرامج الاستعراضية في لبنان.

والمفارقة أن خالد الغندور الكابتن التاريخي لنادي الزمالك كان من ضمن المشاركين في برنامج ترفيهي بنفس المحتوى وكانت له رقصة شهيرة مع الفنانة الاستعراضية حنان.

وكتب إبراهيم سعيد: " جماهير الزمالك بتعايرني ببرنامج ترفيهي والكابتن التاريخي لنادي الزمالك وكابتني ظهر ببرنامج زيه ترفيهي والحياة بسيطة .. وظهر مع الفنانة حنان 🙋🏻‍♂️
إنجوي يا كابتني ولا يهمك 👍 ..الحياة بسيطة.
 

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