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واقعة الفرح والرقص.. أول قرار من الأهلي بشأن رباعي الفريق

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افشة وزملائه
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السبت، 30-07-2022 10:44 ص

طلبت إدارة الأهلي من مدير الكرة بالنادي، سيد عبد الحفيظ، إجراء تحقيق عاجل بعد ظهور أربعة لاعبين للفريق الأحمر في أحد الأفراح رفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وتسود حالة من الغضب داخل أروقة نادي الأهلي، بسبب الصور المتداولة لرباعي الفريق الأحمر، أيمن أشرف، ومحمد مجدي أفشة، وحسام حسن، وياسر إبراهيم، في أحد الأفراح، خاصة وأن الفريق مرتبط بعدد من المباريات الهامة خلال الفترة الحالية.
كما أن ظهور الرباعي المذكور في مناسبة عامة، جاء بعد أيام قليلة من خسارة الأهلي أمام غريمه الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر، وقبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب، المقررة غدا السبت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، ويتخلف بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك، علما بأن الفريق الأحمر يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.
 

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