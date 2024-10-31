



حرص نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نشر صورة له رفقة والدته، بعد إنتهاء أزمته بالإمارات.

وقام دونجا بنشر صورة له رفقة والدته، من داخل منزله فور العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء أزمة احتجازه في دولة الإمارات، منذ مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وكان ثلاثي نادي الزمالك، عبد الواحد السيد، نبيل عماد دونجا و مصطفى شلبي، تم احتجازهم في الإمارات، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقررت محكمة أبو ظبي، صباح يوم أمس الثلاثاء، على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.



