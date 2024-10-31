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هجوم إماراتي على لاعب العين وسط اتهامات بالخيانة أمام الأهلي.. شوبير يعلق

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الخميس، 31-10-2024 02:58 م

 

رد الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات التي يتعرض لها يحيى نادر مدافع نادي العين الإماراتي، بعد تسببه في الهدف الأول للنادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

شوبير يدافع عن لاعب العين بعد الخسارة أمام الأهلي

قال شوبير في تصريحات إذاعية: يحيى نادر لاعب نادي العين ومنتخب الإمارات يتعرض لهجوم قوي على السوشيال ميديا في الإمارات، خاصة إنه من أصول مصرية، ووالده ظهر في أحد البرامج التلفزيونية في مصر خلال الفترة الماضية، وكشف أنه ونجله يشجعان الأهلي.

وشدد شوبير: يحيى ارتكب خطأ في هدف الأهلي الأول وطبيعي إن كل لاعب معرض للخطأ، وتفاجأنا إن البعض وصفه بـ الخاين، رغم إن الطبيعي انتماء اللاعبين سواء للأهلي أو الزمالك أو أي نادي آخر خارج حدود بلده.

واختتم شوبير تصريحاته: بالتأكيد أن يحيى نادر حاول تقديم أفضل ما لديه خلال مباراة الأهلي، وليس معنى أنه أخطأ في المباراة أن يتعرض لهذه الحملة العنيفة من قبل الجماهير، وإية المشكلة إنه يكون أهلاوي.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في دور ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس إفريقيا آسيا والمحيط الهادي.

 

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث ينتظر الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس، لملاقاته في كأس التحدي في المباراة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، ديسمبر المقبل.

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