تعليق مفاجئ من لاعب العين على الهزيمة الثقيلة من الأهلي

علّق “سبيت خاطر”، لاعب نادي العين الإماراتي السابق، على خسارة الفريق أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

وقال “خاطر” خلال تصريحات تليفزيونية "أنا لا أقبل الهارد لك، بكل أمانة فاز المُستحق، الأهلي قدّم أداء ممتازًا، عذرًا على الأداء الذي قدّمه العين لم يكن جيدًا ولا يستحق أي نتيجة، كان الأهلي أفضل".

وتابع: "لم نكن نعرف الأسلوب الواضح لـ كريسبو في الشوط الأول، كريسبو خسر وجوده في العين من خلال ما قدمه أمام الأهلي".

وأتم: "إذا أنت لا تغير وتفكر في صورة فاشلة فتأكد أنك تفكر في الفشل، فشل كريسبو، لذلك اعتمدت أوراق خروجه من العين، كريسبو راحل من العين".

الأهلي يفوز على العين الإماراتي

وفاز النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد ليتوج بطلًا لبطولة القارات الثلاث وذلك خلال كأس إنتركونتنينتال على إستاد القاهرة.