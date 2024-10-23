توقعات بمنع ثلاثي الزمالك من دخول دول الخليج لمدة 5 سنوات وترحيلهم إلى مصر





قال محمد مبروك مراسل برنامج بوكس تو بوكس من الإمارات، إن مسئولي الزمالك أبلغونا بأن القضية سوف تنتهي غدًا، وهناك إمكانية لتوقيع عقوبة بمنع مصطفى شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد من دخول دول الخليج لمدة 5 سنوات، وستكون عقوبات شخصية ضد اللاعبين.

وكشف محمد مبروك مراسل برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC، أن الثلاثي بالفعل خارج لقاء الأهلي والزمالك، وبنسبة كبيرة سوف يتم ترحيلهم غدًا إلى مصر، والبيان الصادر من النادي الأبيض بمثابة اعتذار عما حدث ولتهدئة الأجواء.

كان هناك جلسة خلال الساعات الأخيرة بين لاعبي الزمالك وحسين لبيب وحسام المندوه، والتأكيد على ضرورة التركيز في اللقاء فقط، وأن النادي سيظل يساند عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل دونجا. وهناك حالة تركيز شديدة لدى لاعبي الفريق في المعسكر، بعدما تم إبلاغهم بأن الثلاثي سيخرج غدًا بنسبة كبيرة.

"كولر" قام بعمل تدريبات خاصة للمجموعة التي شاركت في اللقاء السابق، وأمين عمر هو الأقرب لإدارة المباراة بشكل رسمي.. والجميع يبحث عن تذاكر في السوق السوداء، بعد ما تم بيع 35 ألف تذكرة للمباراة.. والبعض يبحث عن أي تذاكر لحضور اللقاء.