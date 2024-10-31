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لاعب الزمالك: "خدت 1.8 مليون جنيه من الأهلي ومرجعتهمش لحد دلوقتي"

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الخميس، 31-10-2024 02:16 م



 

أوضح أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، كواليس تعاقده مع الأهلي وسر عدم تفعيل التعاقد بشكل رسمي.

وقال أحمد دويدار خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب” المذاع على شاشة إم بي سي مصر: " إنه مضى مع الأهلي في 2018 وتقاضى أجر أكثر من مليون وثمانمائة ألف جنيه ولم يعدها له.

وأضاف إنه حاول إعادة المبلغ المذكور مقابل العقود التي مضاها،  حتى يذهب إلى نادي الاتفاق السعودي وبمقابل أكبر ولكن رفضوا، ثم قبل القيد بأسبوع قام الأهلي بإبلاغه أنهم لايحتاجونه، بسبب اعتراض مجلس الإدارة، وبسبب هذا الضرر لم يعد دويدار المبلغ الذي تقاضاه.

ومن ناحية أخرى وصل ثلاثي الزمالك إلى القاهرة بعد إصدار بيان بالعفو الرئاسي عن ثلاثي الزمالك، حيث أعلنت وكالة أنباءالإمارات قرار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالعفو عن ثلاثي نادي الزمالك المتهمين في الأحداث التي وقعت عقب مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز، وقد أوضح البيان أن هذا العفو يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية ومصر .

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