رئيس بعثة الزمالك يكشف مفاجأة عن أخر تطورات احتجاز ثلاثي الفريق





كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، مستجدات أزمة لاعبي الفريق الأبيض ومدير الكرة بالنادي، والتي وقعت بالأمس عقب اشتباك اللاعبين مع فرد أمن إماراتي عقب انتهاء مباراة الفريق أمس أمام نادي بيراميدز.

لدينا 10 محامين يتابعوا القضية

وأوضح حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك تحقيق في النيابة اليوم وإحالة الأزمة إلى المحكمة صباح غدا الأربعاء في الإمارات، معقبًا: «لدينا 10 محامين يتابعوا القضية».

وأوضح حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن السفارة المصرية تساندنا وتدعمنا بشكل مستمر، والمسئولين المصريين يتابعونا خطوة بخطوة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم معنا.

وتابع حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات: ما حدث في البداية كانت مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، كما نؤكد احترامنا للقضاء الإماراتي وسيادة القانون في الإمارات.

وعقّب رئيس بعثة الزمالك قائلاً: وجدنا كل تقدير وترحاب من الإمارات منذ لحظة وصول بعثة الفريق إلى البلاد، ولم يحدث أي إساءه معاملة لبعثة الزمالك على الإطلاق كما يتم تردده عبر وسائل التواصل المختلفة.

ما حدث في البداية كانت مجرد عصبية زائدة وانفعال غير ناتج عن أي قصد

وطالب أمين صندوق نادي الزمالك، بضرورة تطبيق روح القانون، حيث أن المحتجزين هم لاعبي كرة قدم ولاعبي المنتخب الوطني، ولا يصح التجاوز في حقوقهم.

وأشار رئيس بعثة الزمالك، إلى أنه تم دفع غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم نيابة عن لاعبي الفريق الأبيض الثلاثة؛ نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد.

وأردف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات ، : غير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وقمت مع حسين لبيب رئيس النادي؛ بتقديم الاعتذار إلى فرد الأمن المعتدى عليه من قبل لاعبي الزمالك، وهو ما قابله الإماراتي بالترحاب وأقدم على التنازل عن شكواه ضد لاعبي الفريق الأبيض.

وتابع حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن : لم نتحدث حتى الآن عن الانسحاب من مباراة الفريق المقبلة، والفريق الأبيض سيخوض المباراة أمام النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، معقبًا: «الفرسان جاهزين وبيتدربوا بشكل جيد استعدادًا للنهائي».