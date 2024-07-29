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بشرى للمصريين بشأن مباراة المنتخب الأوليمبي وإسبانيا غداً الثلاثاء

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الإثنين، 29-07-2024 10:55 ص

 

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة هامة أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". المواجهة مقررة عند الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن خمس قنوات مجانية ستنقل المباراة مباشرة عبر القمر الصناعي (نايل سات). وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالقنوات الناقلة:

 

قناة beIN Sports Extra 1:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة beIN Sports Extra 2 و beIN Sports Extra 3:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة الرياضية المغربية:

التردد: 11515

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الجزائرية السادسة:

التردد: 11679

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

يأتي هذا في ظل تصدر منتخب إسبانيا لترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مع الأمل في تحقيق الفوز والتقدم في المنافسة الأولمبية.

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