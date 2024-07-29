بشرى للمصريين بشأن مباراة المنتخب الأوليمبي وإسبانيا غداً الثلاثاء

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة مديره الفني
البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة هامة أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات الجولة
الثالثة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
المواجهة مقررة عند الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن خمس قنوات مجانية ستنقل
المباراة مباشرة عبر القمر الصناعي (نايل سات). وفيما يلي التفاصيل الخاصة
بالقنوات الناقلة:
قناة beIN
Sports Extra 1:
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة beIN
Sports Extra 2 و beIN
Sports Extra 3:
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة الرياضية المغربية:
التردد: 11515
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قناة الجزائرية السادسة:
التردد: 11679
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
يأتي هذا في ظل تصدر منتخب إسبانيا لترتيب
المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط، مع
الأمل في تحقيق الفوز والتقدم في المنافسة الأولمبية.