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"يعني أخد إذن منك؟".. رد مفاجئ من أحمد حسن على إبراهيم حسن

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الإثنين، 05-08-2024 12:39 م


أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه تفاجأ بتصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، في مداخلة هاتفية للرد بشأن ما تحدث عنه بأسباب عدم حضور الجهاز الفني لمباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

 

وقال أحمد حسن خلال برنامجه علي قناة "dmc": "أنا لو مش هتكلم على المنتخب وجهازه، هتكلم على مين؟، أنتم على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومن الطبيعي أن أتحدث عن ذلك".

 

أضاف: "أنا لم انتقد إبراهيم حسن بشخصه، و لا أرى ماقلته يعد هجوم صدر مني تجاهه، هل لكي أتحدث عن المنتخب أخد إذن منك؟، أو أتقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن الحديث عن المنتخب؟".

 

أكمل: "ما قصدته من كلامي، أن المتابعة في الملعب غير التليفزيون، وكل الكشافين والمدربين ومحللين الأداء يشاهدون اللاعبين داخل الملعب وليس عبر شاشات التليفزيون".

 

وأوضح: "علاقتي جيدة مع الجميع وكنت مع حسام حسن منذ عدة أسابيع ودار بيننا حوار رائع وتمنيت له التوفيق في مهمته المقبلة".

 

وأتم تصريحاته: "إبراهيم حسن قال أن نص تاريخ بطولات مصر على يد الكابتن حسام حسن، ولو هي بتمشي كده يبقى أنا حققت ثلثين نجاحات منتخب مصر، وكمان كنت مؤثر في الـ 4 بطولات، وأنا أحد قادة منتخب مصر التاريخيين، لو هي بتمشي بالأرقام دي".

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