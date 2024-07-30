ابنة بيل غيتس تثير ضجة في مصر بسبب أولمبياد باريس.. واتحاد الفروسية يرد





رد الاتحاد المصري للفروسية على الاتهامات ضد مسؤوليه بإهدار المال العام بسبب سفر 10 أفراد بينهم ابنة بيل غيتس ضمن بعثة أولمبياد "باريس 2024" رغم مشاركة فارس واحد على نفقة الدولة.

ويرتبط الفارس المصري المشارك بالأولمبياد نائل نصار، بعلاقة نسب مع الملياردير الأمريكي بيل غيتس، حيث إنه متزوج بابنته جينيفر كاترين.

وانتشر مستند عبر مواقع التواصل، لموافقة وزارة الرياضة على سفر 10 أفراد ضمن بعثة أولمبياد باريس، وهم إسماعيل المرقبي رئيسا للوفد، وكريم السبكي إداري فرسان، ووائل المحجري إداري خيول.

وتضم البعثة روبرت فرانس مدربا، وجينيفر كاترين (ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس) وشانون راي ملاك جواد، وأحمد السيد وكريستوفر هوارد مدربين شخصيين، وخيسوس أوكتافيو سايس، وإستانيسلو بيرلات كروز سايس احتياطي.

وأكد الاتحاد المصري في بيانه، أن نائل نصار، مقيم في الولايات المتحدة، وجميع طاقم التدريب، الطبيب البيطري، السياس، مالكي الجواد، والأطقم المساعدة سيسافرون مباشرة من أمريكا إلى باريس بمعرفتهم الشخصية وعلى نفقتهم الخاصة.

وأضاف: "تم إدراج أسمائهم في البعثة لغرض واحد وهو إمكانية إصدار تصاريح دخول لملاعب المباريات والإسطبلات ومزاولة مهامهم لدعم الفارس، وليس بهدف الحصول على دعم مادى من مصر".

وأشار اتحاد الفروسية إلى أن الفارس أبلغ الاتحاد، بأنه سينقل الجواد الخاص به من أمريكا إلى فرنسا بالطائرة على نفقته الخاصة، وتنازل عن أي دعم مادي له ولفريقه.

وأوضح أن رئيس البعثة أرسل خطابا بتاريخ 4 يوليو إلى اللجنة الأولمبية، يبلغهم بتحمله وباقي أفراد البعثة لنفقات سفرهم بالكامل، أي أن بعثة الفروسية المصرية بالإداريين والفارس والمدربين والسياس ومالكي الخيول والطبيب البيطري ونقل الخيول، لن تكلف الدولة المصرية مبالغ مالية أثناء مشاركتها في باريس، عكس ما كان يحدث في الدورات الأولمبية السابقة.