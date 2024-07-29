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أول تعليق من المنتخب على ما فعله زيزو في مباراة أوزبكستان

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الإثنين، 29-07-2024 11:01 ص

 

أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز على منتخب أوزبكستان، خطوة هامة في التأهل إلى دور الـ8 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره أوزباكستان بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، في الجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال "حرب" في تصريحات عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "التعادل أمام الدومينيكان كان مخيب، ولكنه منتخب قوي والفوز على أوزباكستان محى صورة المباراة الأولى".

وأوضح: "الأجواء في فرنسا صعبة، وبالتالي الأداء ظهر بشكل متراجع ولكن مع توالي المباريات سيتحسن الأداء، وميكالي يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الحدث ومنحهم ثقة في أنفسهم".

واختتم مدير المنتخب الأولمبي: "لا تعليق على تصرف زيزو أمام أوزبكستان، ولكن نريد التركيز في الوقت الحالي على الايجابيات، وسنغادر إلى بوردو اليوم لخوض مباراة إسبانيا في الجولة الثالثة".

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