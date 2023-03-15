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شوبير يهاجم جماهير الأهلي بسبب "الحارس الجديد"

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شوبير يهاجم جماهير الأهلي بسبب "الحارس الجديد"

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شوبير
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Teads
الأربعاء، 15-03-2023 11:32 ص

 

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على جماهير الأهلي، بسبب المطالبة بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، بسبب تراجع مستوى محمد الشناوي خلال الفترة الماضية.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: حراسة المرمى الأمور بتبقى دائما متغيرة، يعني الشناوي يكون متألق في فترة بنلاقي الجميع بيشيد، ولما يمر بفترة مش كويسة وغير موقف تلاقي الجميع يقول الأهلي محتاج حارس مرمى، لكن الأمور مش بتدار كده.

 

أضاف شوبير: الأهلي يمتلك 4 حراس على أعلى مستوى، سواء كان الشناوي أو علي لطفي أو أحمد شوبير أو حمزة علاء، اللي يتواجد ضمن منتخب الأولمبي، وحارس جيد، وعلي لطفي حارس جيد جدا ولما بيلعب بيكون كويس.

 

أوضح نجم الأهلي الأسبق: مشكلة حراس الأهلي وحظهم أن عندهم محمد الشناوي حارس مصر الأول، ومصطفى شوبير لما لعب كان كويس جدا لدرجة أن الجماهير استغربت، لكن فيه حارس أساسي وهو الشناوي ودي هي كرة القدم في العالم كله لابد من وجود حارس أساسي.

 

رسالة نارية لجماهير الأهلي

أكمل: بنسمع اللي بينادوا ويقولوا الأهلي محتاج حارس مرمى، خلاص اثبت على موقفك، وبعدين نلاقي علي لطفي يلعب، يطلعوا يقولوا ده ظلم المفروض يدولوا فرصة كاملة، وبعدين لما مصطفى شوبير يلعب يقولوا ده بيلعب عشان خاطر أبوه.

 

شدد في نهاية حديثه: لو الأهلي فكر في التعاقد مع حارس جديد بردوا كل واحد هيكون برأي، هيقولك ده المهدي سليمان عنده 40 سنة وعبد المنصف اعتزل ومش هيعجبهم حد، هو جمهور الأهلي ديما مش بيقول على الحلوة والمرة معاه، هو أنت ليه مش على المرة معاه دلوقتي وتخليك ورا حارسك.

 

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