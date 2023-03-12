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"لابد من المواجهة".. شوبير يكشف المسؤول عن هزيمة الأهلي المذلة أمام صن داونز

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شوبير
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الأحد، 12-03-2023 01:19 م

 

عاتب حارس المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير، إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمس السبت في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتكبد الأهلي هزيمة عريضة أمام مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-5 لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقا على الهزيمة: "ليس أفضل من الصراحة، نساند ونؤيد في الصح ولا بد من المواجهة عند الخطأ.. إذا كان مارسيل كولر، مدرب الأهلي، واللاعبون يتحملوا جزءا كبيرا من هزيمة الفريق القاسية اليوم (أمس)، فالأكيد أن الجزء الأكبر والأخطر يقع على الإدارة برئاسة الخطيب".

 

وتابع: "هناك ملفات كثيرة لا بد من مواجهتها وقيام كل مسؤول بدوره الكامل حيالها، والاعتذار للجماهير حال أي فشل فيها، من بين هذه الملفات ملف المحترفين، وماذا قدموا للأهلي في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "وأيضا ملف خسارة الدوري المحلي موسمان متتاليان، وملف الهزائم القارية الكارثية المتكررة.. الجرح يلزمه تنظيف".

 

وبهذه الخسارة، بات الأهلي في موقف صعب ومعقد لانتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، إذ لم يعد مصيره بين يديه، حيث يتحتم عليه الفوز في آخر مباراتين وانتظار خسارة الهلال السوداني أو صن داونز في آخر مباراتيهما.

 

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