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شوبير يكشف مفاجأة عن العقوبة المتوقعة على الهلال السوداني

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خناقة الشناوي
Native
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الثلاثاء، 28-02-2023 11:59 ص


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن العقوبة المحتملة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد نادي الهلال السوداني، بسبب أحداث مباراته ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

كان النادي النادي الأهلي تقدم “مؤخرا” بشكوى للكاف ضد نادي الهلال السوداني، بسبب ما تعرض له الفريق من اعتداءات وتجاوزات، تمثلت في تواجد مشجعين للهلال في المدرجات رغم إقامة اللقاء بدون جماهير، وغرق غرفة ملابس الفريق الفريق بمياة الصرف الصحي، والاعتداء على ثلاثي الفريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي وعلي لطفي، وتوجيه السباب والشتائم للحارس محمد الشناوي، وعدم توفير الهلال تأمين السلامة للضيف.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:"  لجنة الانضباط بالكاف ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني، وإصدار القرار عقب نهاية الاجتماع".

 

أضاف شوبير:" لو فيه عقوبة ضد الهلال السوداني ستكون غرامة مالية وإنذار وتحذير والموضوع سينتهي عند هذا الأمر، الهلال أصلا بيلعب بدون جمهور".

 

ترتيب المجموعة الثانية:

 

 

صن داونز : 6 نقاط

 

الهلال السوداني : 6 نقاط

 

الأهلي : نقطة (له مباراة مؤجلة)

 

القطن الكاميروني : نقطة (له مباراة مؤجلة)

 

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