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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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استون
 
الإثنين، 30-11-2020 09:57 ص أمير سعد
تقام اليوم الاثنين، عددًا من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات الدوري السعودي والدوري الإنجليزي الممتاز.
دوري أبطال آسيا
12:00 ظهرا، اف. سي. طوكيو - اليابان × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
12:00 ظهرا، بكين جوان – الصين × إف سي سيئول - كوريا الجنوبية ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
03:00 عصرا، شنجهاي شنوا – الصين × بيرث جلوري – أستراليا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
03:00 تذاع عبر قناة،  تشيانجراي يونايتد – تايلاند × ميلبورن فيكتوري - أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
الدوري الإنجليزي
07:30 مساء، ليستر سيتي × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، وست هام يونايتد × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
10:00 مساء، ريال بيتيس × إيبار
الدوري الإيطالي
07:30 مساء، تورينو × سامبدوريا
09:45 مساء، جنوى × بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
 

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