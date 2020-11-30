أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الإثنين، 30-11-2020
09:57 ص
أمير سعد
تقام اليوم الاثنين،
عددًا من المواجهات نارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها مباريات
الدوري السعودي والدوري
الإنجليزي الممتاز.
دوري أبطال آسيا
12:00 ظهرا، اف.
سي. طوكيو - اليابان × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 7
12:00 ظهرا، بكين
جوان – الصين × إف سي سيئول - كوريا الجنوبية ، تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 8
03:00 عصرا، شنجهاي
شنوا – الصين × بيرث جلوري – أستراليا، تذاع عبر قناة beIN Sports
HD 7
03:00 تذاع عبر
قناة، تشيانجراي يونايتد – تايلاند × ميلبورن
فيكتوري - أستراليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
الدوري الإنجليزي
07:30 مساء، ليستر
سيتي × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، وست
هام يونايتد × أستون فيلا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
10:00 مساء، ريال
بيتيس × إيبار
الدوري الإيطالي
07:30 مساء، تورينو
× سامبدوريا
09:45 مساء، جنوى
× بارما، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4